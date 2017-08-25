Российские военные рассказали о работе врачей в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Российские военные медики оказали помощь 46 тысячам мирных жителей на территории Сирии за последние три месяца, сообщил в пятницу командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

По его словам, действия Российской Федерации по обеспечению режима прекращения огня на территории САР позволили стабилизировать обстановку в центральной и южной части страны.

"За последние три месяца подписаны 649 соглашений о прекращении боевых действий, общее число примирившихся населенных пунктов достигает 2207. Проведено 297 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению передано более 274 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Врачами госпиталя Минобороны РФ медицинская помощь оказана свыше 46 тысячам мирных жителей", — сказал Суровикин на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Он подчеркнул, что российскими транспортными самолетами населению, окруженному боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", в город Дейр-эз-Зор в начале августа доставлено 376 тонн продовольствия по линии ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>