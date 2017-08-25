В России рассказали о пользе военной полиции в зонах деэскалации в Сирии

КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг – РИА Новости. Число нарушений режима прекращения боевых действий снизилось почти в десять раз после ввода российской военной полиции в зонах деэскалации в Сирии, сообщил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В целях контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий всеми участниками конфликта подразделениями военной полиции ВС РФ в зонах деэскалации выставлены шесть контрольно-пропускных пунктов и 17 наблюдательных пунктов", — добавил генерал.
Он напомнил, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между РФ, США и Иорданией 23 августа этого года в Аммане начал работу совместный мониторинговый центр, в задачи которого входит контроль соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и оказание медицинской помощи населению в южной зоне деэскалации.
В Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
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