Россия заявила о завершении операции по разгрому боевиков в районе Акербата

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Операция по разгрому террористов в районе сирийского города Акербат вступила в завершающую фазу, взятие города позволит создать зону безопасности у "дороги жизни" Саламия — Ханасер и установить контроль над месторождениями углеводородов, сообщил в пятницу командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"В заключительную фазу вступает операция по разгрому окруженной группировки боевиков в районе города Акербат. Несмотря на тяжелые потери, бандформирования стремятся удержать этот важный в стратегическом отношении транспортный узел", — сказал Суровикин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта.

"Овладение Акербатом позволит сирийской армии создать сплошную зону безопасности к западу от "дороги жизни" Саламия — Ханасер и полностью установить контроль над месторождениями углеводородов к северу от Пальмиры", — пояснил командующий группировкой.

Он также рассказал, что на северо-востоке Сирии правительственные войска ведут достаточно успешные наступательные действия по разгрому боевиков запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* (ИГ*) вдоль западного берега реки Евфрат в направлении на Дейр-эз-Зор. "Серьезных успехов удалось добиться в центральной части Сирии, где от террористов полностью освобождена провинция Алеппо. Только за прошедшую неделю правительственными войсками установлен контроль над 1,1 тысячи квадратными километрами территории", — сообщил генерал.

По его словам, полностью ликвидирована группировка боевиков ИГ*, окруженная восточнее Иттрии, и в настоящее время встречными ударами завершается окружение бандформирований террористов в районе северо-западнее Сухны.

"Правительственные войска овладели населенными пунктами Эль-Ком, Эль-Сухне, Эль-Кдер и Эт-Тейбе, в которых были сосредоточены крупные резервы и склады боевиков. Таким образом созданы благоприятные условия для скорейшего освобождения от ИГИЛ* (ИГ*- ред.) центральных районов Сирии и дальнейшего наступления на Дейр-эз-Зор", — заключил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России