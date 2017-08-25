В России рассказали, как долго продлится операция против террористов в САР

КУБИНКА (Московская область) 25 авг — РИА Новости. Операция по уничтожению боевиков террористических группировок на территории Сирии будет продолжена до полной их ликвидации, заявил в пятницу командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Операция по уничтожению боевиков террористических группировок ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) на территории Сирии будет продолжена до полной их ликвидации", — сказал Суровикин.

Он подчеркнул, что "правительственные войска (Сирии) при поддержке ВКС России и помощи российских военных советников делают все, чтобы на сирийской земле как можно скорее воцарился мир, воздерживаясь от ненужного насилия и сохраняя жизни людей".