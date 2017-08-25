В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Дамаск – одно, Хама – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинциях: Дамаск – одно, Хама – два, Хомс – два", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: в государственный Центр по талассемии и генетическим заболеваниям крови городе Алеппо переданы медикаменты и школьные наборы весом в одну тонну, а в населенном пункте Кусаир провинции Хомс местному населению выдано 1,6 тонны продовольствия.

Кроме того, по линии ООН проведены две гумакции: в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа доставлено 84 тонны продуктов питания и медикаментов, а в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

Согласно бюллетеню, в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, равно 2211.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 229.