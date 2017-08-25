В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Как сообщает Минобороны РФ, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: в государственный Центр по талассемии и генетическим заболеваниям крови городе Алеппо переданы медикаменты и школьные наборы весом в одну тонну, а в населенном пункте Кусаир провинции Хомс местному населению выдано 1,6 тонны продовольствия.
Согласно бюллетеню, в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, равно 2211.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 229.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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