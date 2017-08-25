Командующий российской группировкой в Сирии рассказал о потерях боевиков

Круглый стол, посвященный опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017. 25 августа 2017

Круглый стол, посвященный опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017. 25 августа 2017

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Более 8 тысяч террористов уничтожены в Сирии за последние три месяца, сообщил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Общие потери противника за последние три месяца ведения боевых действий составили более 8 тысяч боевиков, 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и другой техники", — сказал Суровикин на посвященном обсуждению сирийского опыта круглом столе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

"И это количество с каждым днем увеличивается", — отметил генерал.

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