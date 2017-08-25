В России подсчитали численность группировки "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Численность запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии превышает 15 тысяч террористов, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

"Второй по боеспособности террористической группировкой на территории Сирии является "Джебхат ан-Нусра". В ее составе действуют более 15 тысяч боевиков, большинство из которых сирийцы", — сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, в отличие от ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ) лидеры "Джебхат ан-Нусры" выступают не за создание исламского халифата от Марокко до Малайзии, а в первую очередь за смену режима Башара Асада и установление в Сирии шариатского государства.

"Данная группировка контролирует значительную часть провинции Идлиб. Кроме того, отряды активно действуют в провинции Хомс, пригороде сирийской столицы Восточная Гута и на юге Сирии, в районах административных центров провинций Кунейтра и Даръа", — добавил Коробов.

Как уточнил главный военный разведчик, "Джебхат ан-Нусра", также как ИГ, активно насаждает в подконтрольных ей районах ислам радикального толка. Нарушение законов шариата жестко наказывается, широко практикуется смертная казнь.