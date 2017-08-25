В Генштабе рассказали о работе с США, Турцией и ООН по Сирии

КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг — РИА Новости. Руководство Минобороны РФ взаимодействует с представителями военных ведомств США, Турции, а также секретариатом спецпосланника генсека ООН по Сирии в Женеве и Дамаске, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Через группу боевого управления организовано взаимодействие руководства Минобороны России с должностными лицами министерств обороны США, Турции, секретариатом специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии в Женеве и Дамаске, представителями Российской Федерации в целевых группах международной группы поддержки Сирии, Центром оперативного реагирования на нарушения режима прекращения боевых действий в Женеве, а также с представителями других международных организаций", — заявил Рудской в пятницу на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, это позволяет оперативно организовать проработку и согласование военно-политических вопросов, обмениваться мнениями о складывающейся обстановке и проведении гуманитарных акций в сирийских населенных пунктах. Рудской отметил, что работа группы боевого управления организована круглосуточно в Национальном центре управления обороной. Ежедневно дежурная смена готовит и представляет министру обороны и начальнику Генштаба доклад по сложившейся обстановке.

"Такая система работы позволяет руководству Минобороны постоянно владеть обстановкой и оперативно реагировать на ее изменения", — подчеркнул начальник ГОУ Генштаба ВС РФ.