Россия и Сирия сосредоточили силы на разгроме боевиков в Дейр-эз-Зоре

ПАРК "ПАТРИОТ", 25 авг – РИА Новости. Российская группировка в Сирии совместно с правительственными войсками сосредоточили основные силы на разгроме боевиков запрещенной группировки "Исламское государство"* в районе Дейр-эз-Зора, сообщил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
По его словам, именно туда террористы ИГ* стягивают оставшиеся у них силы: туда переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки.
Кроме того, в районе города Акербат окружена крупная группировка террористов ИГ*, сейчас ведется ее ликвидация.
"В результате ударов ВКС России и наступательных действий правительственных войск к востоку от Пальмиры от боевиков ИГ* освобожден стратегически важный населенный пункт Эс-Сухне", — напомнил представитель Генштаба.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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