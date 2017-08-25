Россия и Сирия сосредоточили силы на разгроме боевиков в Дейр-эз-Зоре

ПАРК "ПАТРИОТ", 25 авг – РИА Новости. Российская группировка в Сирии совместно с правительственными войсками сосредоточили основные силы на разгроме боевиков запрещенной группировки "Исламское государство"* в районе Дейр-эз-Зора, сообщил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Сейчас основные усилия правительственных войск и группировки Вооруженных сил РФ сосредоточены на разгроме последнего оплота вооруженных отрядов ИГИЛ* в районе Дейр-эз-Зора. С деблокированием этого города будет завершен разгром наиболее боеспособных формирований террористической группировки ИГ* на территории Сирии", — заявил Рудской на круглом столе в ходе форума "Армия-2017"

По его словам, именно туда террористы ИГ* стягивают оставшиеся у них силы: туда переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки.

Сейчас отряды сирийской армии и народного ополчения при поддержке российских ВКС стремительно развивают наступление на Дейр-эз-Зор с трех направлений, отметил Рудской.

Кроме того, в районе города Акербат окружена крупная группировка террористов ИГ*, сейчас ведется ее ликвидация.

"В результате ударов ВКС России и наступательных действий правительственных войск к востоку от Пальмиры от боевиков ИГ* освобожден стратегически важный населенный пункт Эс-Сухне", — напомнил представитель Генштаба.