В Генштабе назвали численность группировки ИГ* в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Численность группировки ИГ* в Сирии превышает 9 тысяч террористов, они сосредоточены в центре страны и приграничных с Ираком районах, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

"Численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тысяч боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат", — сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017"

По его словам, лидеры "Исламского государства"* рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие регионы мира в рамках реализации концепции создания "великого халифата".

"В условиях проведения Россией и Сирией, а также возглавляемой Соединенными Штатами международной антитеррористической коалицией операций против этой группировки, лидеры ИГИЛ* стремятся не допустить уничтожения созданных на контролируемых ими территориях властных структур, являющихся, по их мнению, символом "исламского возрождения", — добавил Коробов.

В связи с этим полевым командирам поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные ими районы страны, прежде всего нефтяные месторождения на востоке Сирии, а также стратегические транспортные магистрали, по которым осуществляется переброска боевиков и грузов из Ирака в Сирию и обратно, заключил главный военный разведчик.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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