В Генштабе назвали численность группировки ИГ* в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Численность группировки ИГ* в Сирии превышает 9 тысяч террористов, они сосредоточены в центре страны и приграничных с Ираком районах, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов.
По его словам, лидеры "Исламского государства"* рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие регионы мира в рамках реализации концепции создания "великого халифата".
В связи с этим полевым командирам поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные ими районы страны, прежде всего нефтяные месторождения на востоке Сирии, а также стратегические транспортные магистрали, по которым осуществляется переброска боевиков и грузов из Ирака в Сирию и обратно, заключил главный военный разведчик.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>