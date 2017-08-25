Зоны деэскалации стабилизировали обстановку в двух районах Сирии

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 25 авг — РИА Новости. В Сирии успешно действуют три зоны деэскалации, это стабилизировало обстановку в южных и центральных районах страны, заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Создание зон деэскалации позволило прекратить боевые действия между вооруженными отрядами умеренной оппозиции и правительственными войсками и стабилизировать обстановку в южных и центральных районах Сирии", — сказал Рудской на круглом столе на тему "Опыт применения ВС РФ в САР", проводимом на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Он отметил, что в ходе пятого раунда переговоров по Сирии в Астане был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. "Три из них — на юго-западе Сирии, в пригороде Дамаска Восточная Гута и севернее города Хомс — в настоящее время успешно действуют. Еще по одной зоне в провинции Идлиб консультации продолжаются", — сказал Рудской.

Он отметил, что обеспечение режима прекращения боевых действий в этих зонах деэскалации осуществляется подразделениями Военной полиции РФ.

В Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.