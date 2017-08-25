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Война в Сирии
Война в Сирии

В зоне деэскалации в Деръа сирийские фермеры возрождают животноводство

06:1825.08.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 25 авг — РИА Новости. Сирийцы в провинции Деръа с началом работы зоны деэскалации и введением в этом районе режима прекращения огня начали восстанавливать животноводство.

Флаг Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Жители провинции Деръа в Сирии восстанавливают сельское хозяйство
Животноводческие фермы в Сирии есть почти в каждом населенном пункте. Здесь не разводят свиней, практически нет коров, зато много овец и коз. За время войны в Сирии многие местные фермеры либо потеряли значительную часть поголовья, либо вовсе его лишились.

"Мои пастухи несколько раз попадали под обстрелы (за время войны). Животные гибли. Хорошо, что сейчас в нашей провинции наступил мир. Конечно, нам сложно, но мы привыкли уже. Сами видите, что люди пасут овец, собирают картофель и помидоры. В стране почти пропал дефицит продуктов. Уверен, что дальше будет лучше. Главное, чтобы мир сохранился", — говорит фермер Али Хусейн.

Фермерское хозяйство Хусейна, по сирийским меркам, небольшое. До войны стадо насчитывало около тысячи голов, но многие животные погибли от обстрелов боевиков. По его словам, в настоящее время у него около 400 баранов и 50 коз. Козы — для молока, бараны же приносят шерсть и мясо. Количество скота хоть и уменьшилось, но работы по-прежнему много: нужно привить всех животных — раньше ветеринары просто боялся приезжать в этот район Деръы. Кроме того, он планирует часть баранов забить и отвезти на продажу в город. За килограмм баранины, добавляет фермер, он получит около 2 тысяч сирийских фунтов (около 240 рублей). И это очень выгодная для него сделка.

Жители квартала Кабун в пригороде Дамаска во время раздачи гуманитарной помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генштаб сообщил о фактическом прекращении гражданской войны в Сирии
Сириец Шади аль-Кур занимается разведением лошадей в Деръе. Во время войны у него тоже большая часть поголовья погибла, осталось всего четыре породистых лошади. Теперь, когда в этом районе заработал режим прекращения огня, гарантом которого выступает военная полиция РФ, он планирует возродить хозяйство практически с нуля.

"До войны у меня было около ста лошадей. Огромное хозяйство. А то, что вы сейчас видите, это лишь малая часть. Все нужно восстанавливать заново", — объясняет владелец коневодческого хозяйства в провинции Деръа Шади аль-Кур.

По его словам, чтобы восстановить поголовье, ему потребуется более пяти лет, но только с учетом, что мирная жизнь, которая вернулась в Деръу с созданием зон деэскалации, останется по-прежнему мирной.

"Я очень счастлив, что удалось сохранить хотя бы четырех лошадей. Я уверен, что смогу возродить свое хозяйство… Мне нужно шесть-семь лет, если ничего не случится, чтобы все стало так, как было (до войны)", — добавил аль-Кур.

Панорама Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Город-феникс: как жители поднимают Алеппо из руин
Провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Ранее сообщалось, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты России и США. Меморандум определял границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии

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