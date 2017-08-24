Сирийская армия и "Хезболлах" отбили у ИГ* переход на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 24 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР и бойцы ливанского движения "Хезболлах" взяли под контроль крупный пограничный переход Раас аш-Шахут между Сирией и Ливаном, сообщил РИА Новости источник, близкий к "Хезболлах".
По словам источника, пограничный переход расположен между сирийским поселением Карра и ливанским городом Эрсаль. Данный переход имеет стратегическое значение, так как является единственными путем снабжения для боевиков ИГ*, засевших на ряде высот в районе Раас аш-Шахут.
Бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией в субботу начали операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>