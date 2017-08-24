инистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Королевства Камбоджа Праком Сокхоном. 24 августа 2017

инистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Королевства Камбоджа Праком Сокхоном. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает, что удастся закрепить договоренности по созданию четвертой зоны деэскалации в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем, что ведущиеся сейчас интенсивные консультации между участниками астанинского формата позволят закрепить договоренности по четвертой уже зоне деэскалации в Идлибе вслед за зоной на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе Хомса", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Праком Сокхоном в Москве.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Впоследствии российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации — в провинции Идлиб.

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