Лавров о взаимодействии с США по Сирии: здесь не место для обид

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Москва считает, что обидам нет места в вопросе взаимодействия России и США по Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет отношений между Москвой и Вашингтоном, насколько это сказывается на работе в Сирии. Вы знаете, мы прагматики. Мы понимаем, что здесь не место для каких-то обид, ложно понятого чувства престижа. Речь идет об угрозе для всех для нас, речь идет о судьбах народов этого региона, Сирии, других стран и не только этого региона", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Камбоджи Праком Сокхоном.

"Мы осознаем всю ответственность той работы, которая сейчас ведется. Насколько я слышал высказывания американских официальных лиц, в том числе представителей госдепартамента, у них такой же подход. Даже прозвучало на днях из уст официального представителя госдепа желание расширять сферу взаимодействия. Мы к этому готовы, говорим об этом постоянно", — отметил российский министр.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

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