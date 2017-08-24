В ООН призвали к гуманитарной паузе в Ракке

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ООН призвала к гуманитарной паузе, чтобы позволить 20 тысячам мирных жителей выйти из сирийского города Ракка, организация также призвала международную коалицию во главе с США обезопасить людей от ударов, заявил в четверг в ходе брифинга советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.
Во вторник сирийское агентство SANA сообщило о гибели 78 мирных граждан в Ракке за сутки из-за ударов ВВС коалиции. В Пентагоне заявили, что будут изучать сообщения, а в ООН в свою очередь назвали сообщения неподтвержденными.
По официальным данным коалиции, во вторник в районе Ракки было нанесено 14 авиаударов, целью которых стали 13 тактических подразделений ИГ*, огневые позиции, штаб, командный пункт и инженерное оборудование боевиков.
*Запрещенная в России террористическая организация
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