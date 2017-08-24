Посол РФ сообщил об интересе Катара к астанинскому формату по Сирии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Катар выражал заинтересованность присоединиться к астанинскому формату по Сирии, Москва приветствует любые начинания, направленные на деэскалацию в САР, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.

"Катарское руководство уже выражало свою заинтересованность присоединиться к астанинскому формату, так как эмират в качестве одного из основных игроков в регионе имеет немалое влияние на ситуацию в Сирии. Москва приветствует любые начинания, направленные на деэскалацию в Сирии и решения конфликта мирным путем, от кого бы они не исходили, в том числе и от Катара", — сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, Россия ведет с Катаром "плотный диалог по сирийскому сюжету". "Несмотря на расхождение по некоторым моментам, нам удалось за последние годы прийти к общему пониманию и двигаться к единой цели – добиться перемирия в Сирии при сохранении территориальной целостности страны и государственных институтов власти", — отметил Холов.

Он сообщил, что "в политическом плане Катар имеет сильное влияние на участников сирийского кризиса, так называемую "умеренную оппозицию".

"Например, в Дохе проживает бывший глава Сирийской национальной коалиции Аль-Хатыб, являющийся идейным вдохновителем некоторых группировок "оппозиции" ("Джейш Аль-Ислам" и "Ахрар Аш-Шам"), с которым мы поддерживаем постоянную связь", — отметил посол.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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