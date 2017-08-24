В Сирии к перемирию присоединились уже 2211 населенных пунктов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к перемирию, за сутки увеличилось до 2211, сообщает Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 4 соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов в провинциях: Хама – 2, Хомс – 2. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до – 2211", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не изменилось и равно 229.

По данным ведомства, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Аран провинции Алеппо. В ходе нее местному населению было передано 1,9 тонны продовольственных наборов.

По линии ООН также проведена одна гуманитарная акция. В район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом – 21 тонна.

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