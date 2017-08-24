В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали за сутки два нарушения режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 2 случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 4 нарушения в провинциях Дамаск – 1, Хама – 2, Хомс – 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

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