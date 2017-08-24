СМИ рассказали о частоте контактов России и США по Сирии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Представители США и РФ от 10 до 12 раз в день связываются по горячей телефонной линии для предотвращения инцидентов в воздухе над территорией Сирии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Как заявили агентству высокопоставленные командиры американской армии, несмотря на то, что разговоры между американской и российской стороной не всегда простые, сохраняется устойчивый контакт. "Реальность такова, что мы проработали несколько трудных задач, и в целом, мы нашли способ поддерживать линию по разрешению потенциальных конфликтных ситуаций и продолжить нашу миссию", — сказал американский генерал, командир ВВС США на Ближнем Востоке Джеффри Харриджиан (Jeffrey Harrigian). Как заявил генерал-полковник американской армии Джеймс Таунсенд, "русские исключительно профессиональны, приветливы и дисциплинированы".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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