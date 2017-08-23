В коалиции надеются, что смогут избежать конфликтов с сирийской армией

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. В коалиции во главе с США надеются, что ей удастся избежать конфликтов с армией правительства Сирии в ходе боев против общего противника – запрещенной в РФ и ряде стран группировки "Исламское государство", заявил заместитель командующего силами коалиции британский генерал-майор Руперт Джонс.

"Пока зоны предотвращения конфликтов (между коалицией и сирийской армией — ред.) работают очень хорошо к югу от (города) Табка. Мы надеемся, что так же будет и в будущем", — заявил Джонс на брифинге.

Он добавил, что еще одна такая зона действует в районе города Манбидж на севере Сирии.

За последние месяцы в Сирии было несколько случаев столкновений между сирийской армией и проправительственными силами с одной стороны и силами коалиции во главе с США с другой. После этого стороны договорились о разграничении районов проведения операций против ИГ*, чтобы избежать таких столкновений.

*Запрещенная в России террористическая организация

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