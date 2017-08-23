В коалиции не готовы оценивать данные об ударе по мирным жителям в Ракке

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия

ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* (группировка запрещена в РФ и ряде стран) заявляют, что данных об авиаударе по мирным жителям в сирийской Ракке недостаточно, чтобы сделать вывод об их достоверности.

Во вторник сирийское агентство SANA сообщило о гибели 78 мирных граждан в Ракке за сутки из-за ударов ВВС коалиции. В Пентагоне заявили, что будут изучать сообщения, а в ООН в свою очередь назвали сообщения неподтвержденными.

"Коалиция серьезно воспринимает все сообщения о жертвах среди мирного населения и оценивает все заслуживающие доверия обвинения о возможных жертвах среди мирных жителей. Тем не менее, последние обвинения о мирных жертвах в Ракке содержат мало конкретики и деталей, затрудняя (их) подобающую оценку", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы коалиции.

По официальным данным коалиции, во вторник в районе Ракки было нанесено 14 авиаударов, целью которых стали 13 тактических подразделений ИГ*, огневые позиции, штаб, командный пункт и инженерное оборудование боевиков.

*Запрещенная в России террористическая организация

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