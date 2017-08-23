Жители поселения Арран в провинции Алеппо получили гумпомощь от России

БЕЙРУТ, 23 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) впервые обеспечили доставку гуманитарной помощи и оказание медицинских услуг жителям поселения Арран на северо-востоке сирийской провинции Алеппо, сообщил РИА Новости источник в ЦПВС.

"С 08.00 до 13.00 силами отдела ЦПВС по городу Алеппо в населенном пункте Арран выдано… 680 упаковок хлеба массой 884 килограмма, 300 продовольственных наборов массой 0,99 тонны, питьевой воды пять тонн",- рассказал собеседник агентства, уточнив, что гуманитарную помощь получили 250 семей — 1530 человек, в том числе 654 ребенка.

По словам источника в ЦПВС, медицинскую помощь получили 284 человека, в том числе 151 ребенок. Российские врачи выявили большое количество больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Поселение Арран расположено в 10 километрах от захваченного протурецкими незаконными вооруженными бандформированиями пограничного города Аль-Баб.

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