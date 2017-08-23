Катар не намерен вводить войска в Сирию, заявили в Минобороны страны

КУБИНКА, 23 авг — РИА Новости. Катар не намерен вводить войска в Сирию, заявил министр обороны Катара Халид бен Мохаммад аль-Аттыйа.

"Я могу вас уверить, что у Катара нет никаких намерений иметь войска "на земле" в Сирии. В то же время Катар поддерживает инициативу России, США и Турции принести мир и безопасность в Сирию. Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать наших друзей и союзников в стремлении принести мир в эту страну", — сказал министр обороны журналистам.

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