В Дамаске и Алеппо впервые отметили День российского флага

БЕЙРУТ, 22 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Члены профсоюзов и студенты государственного университета Дамаска, а также дети граждан РФ приняли участие в праздничном мероприятии в центре сирийской столицы на площади Аль-Умауиин в честь Дня флага России, рассказали РИА Новости участники мероприятий.

"На центральной площади Аль-Умауиин Российский культурный центр и Координационный совет российских соотечественников в Сирии при участии профсоюза студентов университета города Дамаск провели флешмоб",- рассказал один из участников.

По словам участников, в рамках праздничного мероприятия студенты раздавали прохожим флаги с триколором, рассказывая о государственном празднике в РФ.

Подобное мероприятие прошло и в северной сирийской столице — Алеппо. На университетской площади города собрались молодые люди из союза студентов на торжественное поднятие государственных флагов России и САР. В рамках мероприятия с речью выступил председателя партии БААС в Алеппо Фадель Нжара.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>