В ООН назвали неподтвержденными сообщения о десятках жертв в Ракке

ООН, 22 авг — РИА Новости. В ООН назвали "неподтвержденными" сообщения о гибели нескольких десятков человек в сирийской Ракке от авиаударов возглавляемой США коалиции, однако осудили любые атаки на мирных жителей страны.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что гуманитарные агентства "глубоко обеспокоены неподтвержденными сообщениями о большом количестве мирных жителей, убитых в результате авиаудара в городе Ракка за последние сутки".

По его словам, если информация о жертвах подтвердится, то это будет "шокирующее напоминание, что мирные жители продолжают нести основное бремя конфликта во многих частях Сирии".

"ООН осуждает любые атаки против мирных жителей или гражданской инфраструктуры. Мы призываем все стороны, которые сражаются в Ракке, и по всей Сирии, предпринять все возможные меры для защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву", — подчеркнул представитель генсека ООН.

Сирийское национальное агентство САНА сообщило во вторник, что в результате авиаударов самолетов международной коалиции во главе с США по городу Ракка на севере Сирии, за сутки погибли 78 мирных граждан. Бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа.