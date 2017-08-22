Источник: около 50 боевиков сложили оружие в провинции Алеппо

БЕЙРУТ, 22 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа из 47 боевиков из незаконных бандформирований сложила оружие в провинции Алеппо, чтобы воспользоваться амнистией, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо.

"47 участников НВФ из зоны деэскалации №1 провинции Алеппо сложили оружие и были выведены на подконтрольную территорию САР, сейчас они направлены в комитет безопасности города для рассмотрения на комиссии на предмет амнистирования",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, российская военная полиция обеспечила их безопасный вывод.

Вертолеты ВВС Сирии сбросили 12 августа листовки с призывом к примирению на захваченные боевиками поселения Абу-эд-Духур, Барагите и Телль-Кальбе к югу от Алеппо.

В понедельник начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил во время брифинга, что провинция Алеппо полностью освобождена от террористов.

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