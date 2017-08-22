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Война в Сирии
Война в Сирии

Завод в пригороде Дамаска ускорил восстановление своей работы

06:4322.08.2017
02200
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фотоФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ДАМАСК, 22 авг — РИА Новости. Завод по производству пластиковых изделий, обеспечивающий продукцией несколько провинций Сирии, после создания зоны деэскалации в пригороде Дамаска ускорил восстановление своей работы, увеличив производственные мощности в 3,5 раза — с 20% до 70%, сообщил журналистам директор завода Араби Гендур.

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© Фото : رئاسة الجمهورية العربية السورية
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Этот завод находится в индустриальном городке Адра в пригороде сирийской столицы. Здесь делают пластиковые стулья, столы, бочки, цистерны, тару для овощей. В 2011 году, перед началом войны в Сирии, предприятие поставляло свою продукцию в соседние страны, сейчас пока приходится ограничиваться поставками только на внутренний рынок — завод обеспечивает сразу несколько провинций. В последние годы работу завода несколько раз пытались восстановить, но получалось это с перебоями. По словам Гендура, с созданием зон деэскалации и введением в этом районе режима прекращения огня, гарантами которого выступила российская военная полиция, все-таки удалось восстановить производственные мощности завода примерно на 70%, практически исчезли проблемы с водой и электричеством, вернулись рабочие.

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© AP Photo / Hassan Ammar
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"В 2013 году завод закрыли, потому что сюда пришли террористы, (позже) завод работал где-то на 20%. Продукция до войны шла в Ливан, Ирак, несколько европейских государств, в настоящее время (завод) работает только для Сирии. Но ситуация сейчас изменилась — завод функционирует примерно на 70%, потому что сирийская армия и наши русские друзья помогли нам, мы надеемся, что в скором времени сможем полностью восстановить производство. Тут во время войны были огромные проблемы. Не было электричества, сырья. Даже рабочие не могли приехать — везде были боевики. А сейчас я домой ухожу в 23.00, приезжаю к полуночи, и никаких происшествий. Все безопасно", — говорит директор завода Араби Гендур.

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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По его словам, оборудования здесь столько, что хватило бы на два завода, но, к сожалению, часть его была выведена из строя боевиками. "Эти стены для них (боевиков) значения не имели, здесь от снарядов не укроешься. А вот станки, продукция, моторы, сама пластиковая крошка — для боевиков все оказалось ценным. И то, что смогли, они растащили, станки частично разобрали", — добавляет Гендур.

Как рассказал главный инженер завода Арад Ибандур, станки на заводе теперь работают даже ночью, чтобы покрыть большой спрос, заказы на продукцию поступают практически каждый день. В планах предприятия — производство пластиковых труб, необходимых для восстановления инфраструктуры в освобожденных от боевиков районах, а также в зонах деэскалации. Именно поэтому восстановительные работы на предприятии ведутся до сих пор.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"То, что вы видите, это станок, который был на другом заводе, захваченном боевиками. С помощью сирийской армии, освободившей завод, мы смогли перевезти его сюда. Но, как вы видите, все ценное с него было украдено, и он сильно обгорел при пожаре. К сожалению, это итальянский станок, а мы не можем что-то покупать в западных странах из-за санкций. Сейчас наши сирийские рабочие попытаются восстановить эти запчасти, поставить детали отечественного производства. Но даже если это получится, мы сможем запустить его (в работу) самое раннее через год", — говорит главный инженер завода Арад Ибандур.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Военно-космических сил России. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской ранее в понедельник заявил, что соблюдение режима прекращения огня оппозиционными формированиями и создание зон деэскалации позволили вооруженным силам Сирии сконцентрировать свои усилия на борьбе с террористами "Исламского государства"*. Авиация ВКС России в Сирии продолжает уничтожать боевиков и оказывать поддержку сирийской армии в освобождении страны. Рудской также добавил, что соглашения, достигнутые российской стороной с представителями сирийской оппозиции, обусловили возможность возобновления товарного обмена между различными регионами Сирии, ранее разделенными гражданской войной. Он также подчеркнул, что разрешена проблема обеспечения гуманитарного доступа.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

 

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