Хейли в годовщину атаки в Восточной Гуте призвала наказать виновных

ООН, 21 авг — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли в годовщину масштабной газовой атаки в сирийской Восточной Гуте, призвала привлечь к ответственности причастных к использованию отравляющих веществ в Сирии.

"Через предыдущие действия и предупреждения Асаду, США разъяснили, с какой серьезностью относятся к использованию химического оружия. Мы не потерпим использование химического оружия, а причастные к его применению должны быть привлечены к ответственности", — говорится в заявлении Хейли.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны.

Отметив усилия международного сообщества по ликвидации программы химического оружия в Сирии, Хейли отметила, что президент страны Башар Асад "продолжает применять химическое оружие в атаках на свой собственный народ". В этой связи она отметила инцидент в городе Хан Шейхун 4 апреля, когда, по ее словам, "сирийский самолет сбросил газ зарин".

"Международное сообщество должно вместе работать, чтобы обеспечить, что использование химического оружия не продолжается, и что жертвы химических атак не забыты", — отметила американский постпред.

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