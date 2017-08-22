Хейли в годовщину атаки в Восточной Гуте призвала наказать виновных

ООН, 21 авг — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли в годовщину масштабной газовой атаки в сирийской Восточной Гуте, призвала привлечь к ответственности причастных к использованию отравляющих веществ в Сирии.
После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны.
"Международное сообщество должно вместе работать, чтобы обеспечить, что использование химического оружия не продолжается, и что жертвы химических атак не забыты", — отметила американский постпред.
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