Ирак хочет принять участие в следующей встрече по Сирии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Багдад хочет принять участие в следующей встрече по Сирии, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Хади.

"Мы с 2003 года боремся с терроризмом, у нас в этом богатый опыт, которым мы могли бы поделиться с Сирией. Поэтому, надеюсь, на следующей встрече по Сирии Ирак будет представлен", — заявил Хади в интервью газете " Известия ".

По словам Хади, "победа, которую мы одержали в Ираке, должна быть закреплена мирным решением сирийской проблемы". Он добавил, что Ирак хочет видеть стабильную Сирию и положить конец насилию.

Ранее сообщалось, что шестая международная встреча по урегулированию кризиса в Сирии и новый раунд межсирийских переговоров в Женеве могут состояться в первой половине сентября.

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