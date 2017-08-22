Ирак хочет принять участие в следующей встрече по Сирии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Багдад хочет принять участие в следующей встрече по Сирии, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Хади.Известия".
По словам Хади, "победа, которую мы одержали в Ираке, должна быть закреплена мирным решением сирийской проблемы". Он добавил, что Ирак хочет видеть стабильную Сирию и положить конец насилию.
Ранее сообщалось, что шестая международная встреча по урегулированию кризиса в Сирии и новый раунд межсирийских переговоров в Женеве могут состояться в первой половине сентября.
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