Самые боеспособные отряды ИГ* стягиваются в Дейр-эз-Зор из Мосула и Ракки

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Террористы стягивают в сирийский Дейр-эз-Зор оставшиеся у них силы, сюда переместились самые боеспособные отряды боевиков "Исламского государства"* из Ракки и Мосула, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, сирийские войска при поддержке ВКК РФ стремительно наступают на Дейр-эз-Зор.

"Именно сюда стягиваются оставшиеся у них силы. По нашим данным, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов ИГИЛ из Ракки, которой, несмотря на это, уже в течение трех месяцев не могут овладеть поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками отряды так называемых "Сирийских демократических сил", — сказал Рудской.