Лавров назвал сроки контактов стран-гарантов по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Контакты экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Турции и Ирана) назначены на ближайшее время – до начала сентября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"До конца месяца или в самом начале сентября намечены контакты стран-гарантов на уровне экспертов. Затем мы будем готовить очередную международную встречу в Астане для того, чтобы результаты экспертной работы были там рассмотрены", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

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