При обстреле выставки в Дамаске абхазская делегация не пострадала

Сирийцы на автомобилях и лошадях едут в выставочный городок на южной окраине Дамаска, где открылась 59-я Международная промышленная выставка. 19 августа 2017

Сирийцы на автомобилях и лошадях едут в выставочный городок на южной окраине Дамаска, где открылась 59-я Международная промышленная выставка. 19 августа 2017

БЕЙРУТ, 20 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Участники делегации из Абхазии не пострадали при обстреле террористами места проведения международной промышленной выставке в Дамаске, сообщил РИА Новости помощник главы МИД Абхазии Ираклий Тужба.

Ранее стало известно, что террористы обстреляли выставочной городок на юге Дамаска, где проходит 59-я международная промышленная выставка. По данным источника, погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

"Сегодня произошел обстрел, и насколько я понял, огонь велся из минометов. Дело в том, что непосредственно на территорию выставочного комплекса эти снаряды не попали, они упали в непосредственной близости от выставки. К счастью, никто из наших членов делегации не пострадал. Мы в тот момент находились на территории отеля",- сказал Тужба.

По словам дипломата, не смотря на инцидент, делегация не стала прерывать запланированные мероприятия и встречи.

"Более того, мы сегодня поехали на выставку. Наша экспозиция продолжила работу. Мы всей делегацией присутствовали на выставке. Люди посещают нашу экспозицию и другие. В принципе сейчас ситуация спокойная",- добавил Тужба.

В выставке в Дамаске принимают участие 43 государства, в том числе компании из стран ЕС. Организаторы мероприятия планируют принять 60-70 тысяч посетителей.