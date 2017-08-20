Граждане Китая не пострадали при обстреле международной выставки в Дамаске

Сирийцы на автомобилях и лошадях едут в выставочный городок на южной окраине Дамаска, где открылась 59-я Международная промышленная выставка. 19 августа 2017

Сирийцы на автомобилях и лошадях едут в выставочный городок на южной окраине Дамаска, где открылась 59-я Международная промышленная выставка. 19 августа 2017

ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Посольство Китая в Сирии сообщило, что граждане КНР не пострадали при обстреле международной выставки в Дамаске, в которой принимают участие и представители более 20 китайских компаний, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости о четырех погибших и минимум о четырех раненых в результате обстрела террористами международной промышленной выставки в Дамаске, которая в этом году проходит впервые после шестилетнего перерыва. По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.

"Посольство КНР в Дамаске подтвердило, что в нынешней выставке принимают участие более 20 китайских компаний. В настоящее время информации о пострадавших в результате нападения гражданах КНР не имеется", — говорится в сообщении агентства.

Дамасская международная промышленная ярмарка до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в Ближневосточном регионе. В первый раз ее провели в 1954 году, в предыдущий раз — в 2011 году.

Как ранее сообщил агентству гендиректор выставок Сирии Фарес аль-Киртли, в мероприятии этого года принимают участие 43 страны. Ожидается, что выставку посетят до 70 тысяч человек.

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