Армянские дипломаты не пострадали при обстреле выставки в Дамаске

В потоке машин, растянувшемся на несколько километров до входа в выставочный городок на южной окраине Дамаска, где открылась 59-я Международная промышленная выставка. 19 августа 2017

В потоке машин, растянувшемся на несколько километров до входа в выставочный городок на южной окраине Дамаска, где открылась 59-я Международная промышленная выставка. 19 августа 2017

ЕРЕВАН, 20 авг — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армянские дипломаты не пострадали в результате обстрела боевиками выставки в Дамаске, сообщается в микроблоге Twitter посольства Армении в Сирии.

Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости о четырех погибших и минимум о четырех раненых в результате обстрела террористами международной промышленной выставки в Дамаске, которая в этом году проходит впервые после шестилетнего перерыва. По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.

"Армянские дипломаты в результате обстрела не пострадали. По предварительным данным, армян среди пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Дамасская международная ярмарка промышленности до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в Ближневосточном регионе. Первый раз ее провели в 1954 году, предыдущая выставка состоялась в 2011 году.

Как ранее сообщил агентству гендиректор выставок Сирии Фарес аль-Киртли, в выставке этого года принимают участие 43 страны, в том числе Россия, Белоруссия и Армения. Посетят форум, как ожидается, примерно 70 тысяч человек.

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