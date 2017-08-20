Во время обстрела выставки в Дамаске белорусы не пострадали

Сирийцы на автомобилях и лошадях едут в выставочный городок на южной окраине Дамаска, где открылась 59-я Международная промышленная выставка. 19 августа 2017

Сирийцы на автомобилях и лошадях едут в выставочный городок на южной окраине Дамаска, где открылась 59-я Международная промышленная выставка. 19 августа 2017

МИНСК, 20 авг — РИА Новости. Граждане Белоруссии не пострадали во время обстрела боевиками выставки в Дамаске, сообщил в воскресенье белорусский посол в Сирии Александр Пономарев.

Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости о четверых погибших и не менее четверых раненных в результате обстрела террористами международной промышленной выставки в Дамаске, которая в этом году проходит впервые после шестилетнего перерыва. По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Гута.

В выставке участвуют 12 представителей пяти белорусских предприятий.

"Достоверно известно, что никто из белорусских участников (выставки — ред.) не пострадал", — сказал посол в эфире телеканала ОНТ.

Он подчеркнул, что в момент обстрела выставка еще не работала.

Дипломат добавил, что некоторые белорусские участники "на местах" ведут деловые переговоры, делегация намерена участвовать в выставке. Пономарев отметил, что сирийское руководство заверило в безопасности данного мероприятия.

Дамасская международная ярмарка промышленности до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в ближневосточном регионе. В первый раз ее провели в 1954 году, в последний раз — в 2011 году.

Как ранее сообщил агентству гендиректор выставок Сирии Фарес аль-Киртли, в выставке этого года принимают участие 43 страны, в том числе Россия, Белоруссия и Армения. Посетят выставку до 70 тысяч человек.