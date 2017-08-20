МИД Армении уточняет, есть ли среди пострадавших в Дамаске граждане страны

ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. МИД Армении уточняет наличие граждан страны среди пострадавших в результате обстрела боевиками выставки в Дамаске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян.

Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, о четверых погибших и не менее четверных раненных в результате обстрела террористами международной промышленной выставки в Дамаске, которая в этом году проходит впервые после шестилетнего перерыва. По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Гута.

"Мы уточняем, есть ли среди пострадавших граждане Армении", — сказал Балаян.

Дамасская международная ярмарка промышленности до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в ближневосточном регионе. В первый раз ее провели в 1954 году, в последний раз — в 2011 году.

Как ранее сообщил агентству гендиректор выставок Сирии Фарес аль-Киртли, в выставке этого года принимают участие 43 страны, в том числе Россия, Белоруссия и Армения. Посетят выставку до 70 тысяч человек.