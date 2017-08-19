ДАМАСК, 19 авг – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Поток машин и людей растянулся на несколько километров до входа в выставочный городок на южной окраине Дамаска. Тысячи людей воспользовались вечером выходного дня ради посещения 59-й международной промышленной выставки в Дамаске, которая возобновила свою деятельность после шестилетнего перерыва из-за войны и кризиса в Сирии.

Дух праздника

Корреспондент РИА Новости стал одним из посетителей важнейшего для Сирии экономического события и узнал у самих граждан, что для них значит эта выставка, а также услышал от представителей российских и других зарубежных компаний о планах на будущую работу в САР.

Стоя второй час в бесконечной пробке на пути в выставочный городок в первую очередь удивляешься такому интересу среди обычных граждан к промышленной выставке. Кажется, жители сирийской столицы однозначно соскучились по массовым мероприятиям и народным гуляниям. Атмосфера напоминает поездку на рок-фестиваль где-нибудь в Тверской области. Люди стекаются к месту выставки с национальными флагами, музыкой и танцами и даже целыми группами на лошадях. Ощущение праздника полностью наполнило атмосферу вокруг.

"Конечно, это важно для нас, для всей Сирии. Мы смогли пережить самые страшные годы, и теперь я могу взять семью и вместе со всеми пройтись по выставке, которая является частью истории моей родины. Это явный знак, что грядут перемены к лучшему. И конечно для всех нас это праздник, и пробка нам не в тяжесть. Наоборот, посмотрите, все улыбаются, это называется народное единство, нас не сломали, мы вместе и любим мир", — дает комментарий из открытого окна машины, как говорится, прямо с колес Абу-Джаафар – мужчина средних лет.

Исходя из слов гендиректора выставок и международных рынков САР Фареса Аль-Киртли становится очевидно, что затеянное сирийскими властями мероприятие действительно имеет как большое экономическое, так и политическое значение.

"В выставке будут участвовать 43 государства, из них 23 участвуют официально через свои посольства,20 стран записались через свои коммерческие организации и примут участие как в общем, так и в частном секторах в разных областях вдобавок к участию компаний из европейских стран, таких как Греция, Бельгия, Франция, Голландия и Италия, и это не смотря на европейские санкции, наложенные на Дамаск",- рассказал по телефону Аль-Киртли.

Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существование обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке.

© AP Photo Международная промышленная выставка в Дамаске. 17 августа 2017 © AP Photo Международная промышленная выставка в Дамаске. 17 августа 2017

"Мы уже работаем"

На территории выставки становится понятно, почему она даже на дорожных указателях называется "городком". Здесь только для представленных компаний выделили 80 тысяч квадратных метров. В центре комплекса разбит парк с рабочим фонтаном, вокруг стоят обособленные павильоны, это можно назвать арабским вариантом московского ВДНХ.

Иностранные компании расположились вдали от шумной музыкой в здании с лазерной голограммой. Практически у входа в здание быстро начинает завязываться разговор с представителем одной из отечественных компаний.

"Наша компания строит в Сирии мельницы и элеваторы. За трехлетнюю работу здесь мы подписали несколько контрактов… мы поставляем все необходимые материалы для мельницы в городе Тель-Калях в провинции Хомс, ее производственная мощность — 600 тонн муки в сутки. Строительство закончится до конца 2017 года … Также у нас контракт на восстановление элеватора в городе Адра под Дамаском… в этом элеваторе можно будет хранить 200 тысяч тонн (зерна), этого хватит чтобы обеспечить на шесть месяцев город Дамаск",- поделился подробностями один из участников выставки представитель компании "Совкрим" Нидал Ахмад.

Представитель одной из строительных компаний Санкт-Петербурга, оказавшись в павильоне, также согласился уделить время и рассказать о планах на Сирию. Как оказалось, российская фирма уже работала в Ираке и Иране, имеет свое представительство в Дамаске и готова выйти на сирийский рынок. Она открыта для контрактов на строительство жилья с частным и государственным сектором.

Рядом с павильоном РФ сидят на диване в своем просторном "шатре" представители индийских компаний. Людей здесь немного, тут не дают бесплатную воду и конфеты, и нет белоруской красавицы в национальной одежде, с которой можно сфотографироваться на память, как в павильоне напротив. В павильоне Индии лишь двое мужчин в строгих костюмах обсуждают что-то для них важное.

"Не так давно мы возобновили работу над проектом в городе Хама, который был начат в 2009 году, он должен был завершиться в 2011 году, но из-за событий мы приостановили работы. После мы пробовали возобновить работы в 2012 году, но и тогда ситуация была очень плохая. В 2015 году мы возобновили. Сирийское руководство пригласило вновь посетить Сирию … Я первый, кто приехал из Индии, чтобы посмотреть какова ситуация … потом мы получили новые контракты", — рассказывает представитель компании "Аполло Интернейшенал Лимитед" (Apollo International Limited) Перм Пракаш.

© AP Photo Международная промышленная выставка в Дамаске. 17 августа 2017 © AP Photo Международная промышленная выставка в Дамаске. 17 августа 2017

Сирийские планы и надежды

Большая часть территории выставки отведена сирийским компаниям. Двое уставших мужчин, изучающих холодильник на стенде, оказываются частными предпринимателями, их фирма занимается оптовой продажей продуктов питания.

"Эта выставка была, и для нас это не ново. Происходящее здесь это настоящая сирийская реальность. Мы работаем с продуктами питания. Мы приехали посмотреть, какие предложения есть сейчас из-за рубежа. Мы работали до кризиса и выжили, не смотря на сокращение оборота более чем на 50%… Сейчас работа улучшается, просто надо время и терпение", — говорит Ваиль Каддур.

Министр промышленности Сирии Ахмад Хамван в день открытия выставки назвал ее проведение "возвращением жизни вновь на экономические рельсы" и заявил о необходимости мобилизации производственной мощности для восстановления городов и сел.

Через площадь от павильона с иностранцами стоит скорее всего самый яркий уличный стенд. Там внимание тысяч посетителей привлекают модели новых китайских машин. Молодые люди с удовольствием фотографируются на фоне разноцветных автомобилей.

Это не удивительно. Из-за санкций закрылись представители зарубежных автоконцернов. И на внутреннем рынке остались лишь те машины, которые были ввезены до войны, разбавленные немногочисленными дорогими иномарками, перекупленными в соседнем Ливане.

"Местная сборка машин началась с 2009 года и до 2012 года в связи с кризисом. Мы вернулись к производству при государственной поддержке. Первый этап — это сборка машин китайских компаний в количестве 100 машин в день. Пока мы выпускаем 30-50, но наши возможности в планах на 2018 год должны позволить сборку двухсот автомобилей в день", — делиться планами сирийской компании Мохаммед Амер.

Слушая истории и планы представителей сотен компаний, время пролетает не заметно. Не смотря на одиннадцать часов вечера, сотни людей еще стоят у входа, а тысячи семей расположились в парке и не торопятся уходить, слушая музыку и обсуждая что-то свое.

За время работы выставки, по словам её гендиректора, планируется принять 60-70 тысяч человек. Всего в выставке должны принять участие 43 государства.

Война с террористами в Сирии еще не завершена. Но успехи сирийской армии дают больше уверенности обычным гражданам и предпринимателям. Представители более сорока стран получили возможность самим убедиться в безопасности и в том, что восстановление сирийской экономики началось.

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