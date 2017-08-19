США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

С надеждой на будущее: как в Дамаске проходит промышленная выставка

11:3319.08.2017
(обновлено: 11:40 19.08.2017)
0320
© AFP 2017 / Youssef KARWASHANМеждународная промышленная выставка в Дамаске. 17 августа 2017Международная промышленная выставка в Дамаске. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Youssef KARWASHAN

ДАМАСК, 19 авг – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Поток машин и людей растянулся на несколько километров до входа в выставочный городок на южной окраине Дамаска. Тысячи людей воспользовались вечером выходного дня ради посещения 59-й международной промышленной выставки в Дамаске, которая возобновила свою деятельность после шестилетнего перерыва из-за войны и кризиса в Сирии.

Российские врачи консультируют сирийских жителей. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Как медицина в Сирии выживает под западными санкциями
Корреспондент РИА Новости стал одним из посетителей важнейшего для Сирии экономического события и узнал у самих граждан, что для них значит эта выставка, а также услышал от представителей российских и других зарубежных компаний о планах на будущую работу в САР.

Дух праздника

Стоя второй час в бесконечной пробке на пути в выставочный городок в первую очередь удивляешься такому интересу среди обычных граждан к промышленной выставке. Кажется, жители сирийской столицы однозначно соскучились по массовым мероприятиям и народным гуляниям. Атмосфера напоминает поездку на рок-фестиваль где-нибудь в Тверской области. Люди стекаются к месту выставки с национальными флагами, музыкой и танцами и даже целыми группами на лошадях. Ощущение праздника полностью наполнило атмосферу вокруг.

"Конечно, это важно для нас, для всей Сирии. Мы смогли пережить самые страшные годы, и теперь я могу взять семью и вместе со всеми пройтись по выставке, которая является частью истории моей родины. Это явный знак, что грядут перемены к лучшему. И конечно для всех нас это праздник, и пробка нам не в тяжесть. Наоборот, посмотрите, все улыбаются, это называется народное единство, нас не сломали, мы вместе и любим мир", — дает комментарий из открытого окна машины, как говорится, прямо с колес Абу-Джаафар – мужчина средних лет.

Ситуация в Алеппо. Архивное фото
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Если бы не русские, Алеппо был бы повержен, считает волонтер из Франции
Исходя из слов гендиректора выставок и международных рынков САР Фареса Аль-Киртли становится очевидно, что затеянное сирийскими властями мероприятие действительно имеет как большое экономическое, так и политическое значение.

"В выставке будут участвовать 43 государства, из них 23 участвуют официально через свои посольства,20 стран записались через свои коммерческие организации и примут участие как в общем, так и в частном секторах в разных областях вдобавок к участию компаний из европейских стран, таких как Греция, Бельгия, Франция, Голландия и Италия, и это не смотря на европейские санкции, наложенные на Дамаск",- рассказал по телефону Аль-Киртли.

Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существование обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке.

© AP PhotoМеждународная промышленная выставка в Дамаске. 17 августа 2017
© AP Photo
Международная промышленная выставка в Дамаске. 17 августа 2017

"Мы уже работаем"

Открытие международной промышленной выставки в Дамаске
© Фото : SANA
Министр промышленности Сирии рассказал о восстановлении экономики страны
На территории выставки становится понятно, почему она даже на дорожных указателях называется "городком". Здесь только для представленных компаний выделили 80 тысяч квадратных метров. В центре комплекса разбит парк с рабочим фонтаном, вокруг стоят обособленные павильоны, это можно назвать арабским вариантом московского ВДНХ.

Иностранные компании расположились вдали от шумной музыкой в здании с лазерной голограммой. Практически у входа в здание быстро начинает завязываться разговор с представителем одной из отечественных компаний.

"Наша компания строит в Сирии мельницы и элеваторы. За трехлетнюю работу здесь мы подписали несколько контрактов… мы поставляем все необходимые материалы для мельницы в городе Тель-Калях в провинции Хомс, ее производственная мощность — 600 тонн муки в сутки. Строительство закончится до конца 2017 года … Также у нас контракт на восстановление элеватора в городе Адра под Дамаском… в этом элеваторе можно будет хранить 200 тысяч тонн (зерна), этого хватит чтобы обеспечить на шесть месяцев город Дамаск",- поделился подробностями один из участников выставки представитель компании "Совкрим" Нидал Ахмад.

Представитель одной из строительных компаний Санкт-Петербурга, оказавшись в павильоне, также согласился уделить время и рассказать о планах на Сирию. Как оказалось, российская фирма уже работала в Ираке и Иране, имеет свое представительство в Дамаске и готова выйти на сирийский рынок. Она открыта для контрактов на строительство жилья с частным и государственным сектором.

Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / А. Новоточинов
Перейти в фотобанк
Под Дамаском заработал крупнейший в САР завод по производству электрокабеля
Рядом с павильоном РФ сидят на диване в своем просторном "шатре" представители индийских компаний. Людей здесь немного, тут не дают бесплатную воду и конфеты, и нет белоруской красавицы в национальной одежде, с которой можно сфотографироваться на память, как в павильоне напротив. В павильоне Индии лишь двое мужчин в строгих костюмах обсуждают что-то для них важное.

"Не так давно мы возобновили работу над проектом в городе Хама, который был начат в 2009 году, он должен был завершиться в 2011 году, но из-за событий мы приостановили работы. После мы пробовали возобновить работы в 2012 году, но и тогда ситуация была очень плохая. В 2015 году мы возобновили. Сирийское руководство пригласило вновь посетить Сирию … Я первый, кто приехал из Индии, чтобы посмотреть какова ситуация … потом мы получили новые контракты", — рассказывает представитель компании "Аполло Интернейшенал Лимитед" (Apollo International Limited) Перм Пракаш.

© AP PhotoМеждународная промышленная выставка в Дамаске. 17 августа 2017
© AP Photo
Международная промышленная выставка в Дамаске. 17 августа 2017

Сирийские планы и надежды

Большая часть территории выставки отведена сирийским компаниям. Двое уставших мужчин, изучающих холодильник на стенде, оказываются частными предпринимателями, их фирма занимается оптовой продажей продуктов питания.

Флаг Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Жители провинции Деръа в Сирии восстанавливают сельское хозяйство
"Эта выставка была, и для нас это не ново. Происходящее здесь это настоящая сирийская реальность. Мы работаем с продуктами питания. Мы приехали посмотреть, какие предложения есть сейчас из-за рубежа. Мы работали до кризиса и выжили, не смотря на сокращение оборота более чем на 50%… Сейчас работа улучшается, просто надо время и терпение", — говорит Ваиль Каддур.

Министр промышленности Сирии Ахмад Хамван в день открытия выставки назвал ее проведение "возвращением жизни вновь на экономические рельсы" и заявил о необходимости мобилизации производственной мощности для восстановления городов и сел.

Через площадь от павильона с иностранцами стоит скорее всего самый яркий уличный стенд. Там внимание тысяч посетителей привлекают модели новых китайских машин. Молодые люди с удовольствием фотографируются на фоне разноцветных автомобилей.

Это не удивительно. Из-за санкций закрылись представители зарубежных автоконцернов. И на внутреннем рынке остались лишь те машины, которые были ввезены до войны, разбавленные немногочисленными дорогими иномарками, перекупленными в соседнем Ливане.

"Местная сборка машин началась с 2009 года и до 2012 года в связи с кризисом. Мы вернулись к производству при государственной поддержке. Первый этап — это сборка машин китайских компаний в количестве 100 машин в день. Пока мы выпускаем 30-50, но наши возможности в планах на 2018 год должны позволить сборку двухсот автомобилей в день", — делиться планами сирийской компании Мохаммед Амер.

Восточные кварталы Алеппо, захваченные боевиками. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
WSJ придумала способ "урегулирования" конфликта в Сирии: разделить страну
Слушая истории и планы представителей сотен компаний, время пролетает не заметно. Не смотря на одиннадцать часов вечера, сотни людей еще стоят у входа, а тысячи семей расположились в парке и не торопятся уходить, слушая музыку и обсуждая что-то свое.

За время работы выставки, по словам её гендиректора, планируется принять 60-70 тысяч человек. Всего в выставке должны принять участие 43 государства.

Война с террористами в Сирии еще не завершена. Но успехи сирийской армии дают больше уверенности обычным гражданам и предпринимателям. Представители более сорока стран получили возможность самим убедиться в безопасности и в том, что восстановление сирийской экономики началось.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
Перейти в фотобанк
Война с терроризмом в Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена