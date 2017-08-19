Операция Ливана против ИГ* не согласована с "Хезболла" и сирийской армией

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ливанская армия проводит наступление против террористической организации "Исламское государство"* на границе с Сирией без координации с бойцами шиитского движения "Хезболла" и сирийской армией, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ливанских военных.

Ранее сообщалось, что армия Ливана объявила о начале операции против ИГ* на границе с Сирией. По данным представителя военных, операция продолжится до тех пор, пока армия Ливана не возьмет под контроль всю территорию, занятую боевиками.

По данным агентства, бойцы "Хезболла" ранее объявили о начале собственного наступления против ИГ* со стороны Сирии и при координации с сирийской армией.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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