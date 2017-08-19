ДАМАСК, 19 авг — РИА Новости. Крупнейший в Сирии завод по производству медного кабеля, расположенный в промышленном районе пригорода Дамаска, снова заработал после приостановки своей деятельности из-за войны в стране, сообщил журналистам директор завода Мухамед Абульхер.

"Наши провода очень востребованы: очень много сейчас восстанавливается линий электропередачи, и львиная доля продукции уходит на эти нужды. Помимо этого, люди тоже начали ремонтировать свои дома. Им также нужны наши провода", — сказал Абульхер. Высокий спрос на продукцию он объясняет тем, что в первую очередь она нужна в тех районах, откуда уходят боевики. С отступлением они уничтожают инфраструктуру, в том числе линии электропередачи.

По его словам, в довоенные годы большая часть продукции шла на экспорт в Европу и Азию. После начала войны в САР крупный промышленный район в пригороде сирийской столицы, где находится и этот завод, практически сразу оказался захвачен террористами. Боевики поспешили вывезти часть оборудования, а что-то сломали или сожгли.

"Эти снимки сделаны сразу же после освобождения. Мало что уцелело в этих цехах. Мало того, что вынесли всю продукцию, это понятно, все-таки это медь, но еще и украли все моторы у станков, а сами машины поломали, устроили здесь пожар. Так что сами понимаете, когда мы пришли сюда, здесь было пепелище", — отметил Абульхер.

Он добавил, что при восстановлении производства часть оборудования помогли закупить в Египте сирийские власти, остальные станки местного производства. После создания зоны деэскалации в Восточной Гуте и введения в этом районе режима прекращения огня, гарантами которого выступают российские военные, на заводе решили нарастить довоенные объемы производства медной проволоки — выпускать 2,5 тысячи тонн в сутки. В планах — поиск партнеров за границей, и Россия в числе потенциальных импортеров.

"Мы ведем переговоры с Россией. Мы очень заинтересованы в партнерстве. В Россию мы поставляли свой товар до войны, потом был перерыв, сейчас вновь выстраиваем отношения", — объясняет планы директор завода. Первые контракты на поставку медного кабеля за границу завод рассчитывает заключить до конца этого года.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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