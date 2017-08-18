МИД: надо наращивать усилия для создания четвертой зоны деэскалации в Сирии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МИД РФ заявил о необходимости наращивать усилия в рамках Астанинского формата для создания четвертой зоны деэскалации в Сирии в провинции Идлиб.

"Убеждены, что необходимо продолжать наращивать усилия в Астанинском формате. На очереди – достижение договоренностей, которые позволили бы перевести в практическую плоскость решение о создании четвертой зоны деэскалации в провинции Идлиб", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

По мнению российской стороны, это позволит "положить конец бесчинствам и провокациям террористов "Нусры"* и их пособников, дать возможность населению вернуться к мирной жизни". "При этом важно действовать на основе тех принципов, которые были ранее сообща выработаны участниками Астанинского процесса и апробированы в других частях Сирии", — отмечается в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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