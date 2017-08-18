МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва надеется, что сирийская оппозиция будет активнее подключаться к борьбе с терроризмом в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Говоря об астанинском процессе, нельзя забывать, что одним из следствий деэскалации является возможность концентрации сил и средств на решении приоритетной задачи – ликвидации террористического очага на территории Сирии. Рассчитываем, что к этой бескомпромиссной борьбе и в военном, и в политическом, а также в идеологическом плане будет все активнее подключаться патриотически настроенная часть сирийской оппозиции", — сообщили в МИД РФ.

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