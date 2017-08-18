МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и министр обороны США Джеймс Мэттис прибудут в Анкару в ближайшие дни и проведут переговоры о зонах деэскалации в Сирии, передает телеканал Haberturk со ссылкой на дипломатические и военные источники.

"Будут обсуждаться пять планируемых зон деэскалации в Сирии… планируется размещение военных из Турции в зоне деэскалации в Идлибе, российских — в окрестностях Дамаска, иранских — вокруг Хамы, американских и иорданских военных — в южных провинциях Сирии", — сообщает канал.

Второй темой переговоров представителей Турции, РФ и США станет угроза запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб и отношение к силам сирийской курдской Партии демократического союза (PYD). По данным канала, "Анкара заявит на встрече о том, что не допустит проведения какой-либо операции в провинции Идлиб без ее одобрения".

На этой неделе Турцию посетил с визитом глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери. Это была первая военная встреча на таком высоком уровне за всю историю отношений Турции и Исламской Республики Иран.

На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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