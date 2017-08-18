ВОЗ отправит тонну медицинских грузов в сирийские Фуа, Кефраю и Ярмук

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры подготовили более тонны медицинских грузов для отправки в сирийские поселения Фуа и Кефрая и палестинский лагерь беженцев Ярмук в пригороде Дамаска, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в Сирии Элизабет Хофф.

"ВОЗ подготовила две партии медицинских грузов в лагерь Ярмук и в Фуа и Кефрая, по одной партии в каждый район", — рассказала Хофф.

По ее словам, процесс погрузки завершился в четверг. В Ярмук направится груз весом 350 килограммов, в Фуа и Кефрая — 660 килограммов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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