Если бы не русские, Алеппо был бы повержен, считает волонтер из Франции

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости. Жители сирийского Алеппо, освобожденного от боевиков-исламистов, считают, что их город был бы повержен, если бы не российские самолеты, полагает волонтер из Франции Пьер Ле Корф.

Двадцативосьмилетний француз Ле Корф живет в Алеппо с февраля 2016 года. Он создал небольшую НПО "Мы супергерои" (We Are Superheroes), которая помогает мирным жителям города.

"Я француз, мне вовсе незачем это говорить… но можете спросить у кого угодно в Алеппо: если бы не русские, не российские самолеты, Алеппо был бы повержен", — заявил Ле Корф в интервью РИА Новости.

В общении с мирными сирийцами его удивил также уровень поддержки Башара Асада, в том числе в Восточном Алеппо, который с тяжелыми боями был освобожден от боевиков. "Многие люди считают, что правительство не все делает как надо. Они хотят реформ. Но большая часть населения страны поддерживает Башара Асада. Когда я поехал на Рождество раздавать подарки после освобождения Восточного Алеппо, я был очень удивлен тем, что люди видели в Башаре Асаде человека, который их спас", — рассказал он. По его мнению, "если бы люди его не поддерживали, его бы уже давно свергли".

Он отметил также, что каждый день встречается с жителями Восточного Алеппо. "У них ощущение, что их спасли", — считает он.

По его свидетельству, обстановка в городе до сих пор сложная. "Одно время террористы были в 500 метрах от дома, где я живу, я слышал, как они кричали "Аллаху Акбар" перед тем, как выстрелить из миномета. Сейчас они в трех километрах. Они уже не в центре, а на въезде в город. Значительная часть города все еще в пределах досягаемости, и по нам все еще каждый день стреляют. Мы все еще на осадном положении", — рассказал Пьер Ле Корф. В то же время он отметил, что "люди начинают налаживать свою жизнь, открываются магазины, семьи из Восточного Алеппо возвращаются в свои дома".

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