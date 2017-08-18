Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки одно нарушение режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксирован 1 случай стрельбы в провинции Хама. Турецкой частью представительства зафиксированы 3 нарушения в провинциях: Хама – 1, Дамаск – 2", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: доставлено 1,9 тонны продуктов питания в провинцию Алеппо и 1,6 тонны — в провинцию Хомс. Кроме того, по линии ООН проведены 4 гуманитарных акций: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания, а также обеспечена безопасность прохождения трех гуманитарных конвоев в провинцию Дамаск, Эт-Тайиба провинции Деръа и Телль-Бисса провинции Хомс.

Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2188. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 228.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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