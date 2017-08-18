Российские военные помогли ООН доставить гумпомощь в Восточную Гуту

ДАМАСК, 18 авг — РИА Новости. Российские военные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии помогли ООН доставить гуманитарный груз из Дамаска в Восточную Гуту, обеспечив безопасность международного гумконвоя, сообщила журналистам глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Сирии Мариан Гасер.

"В этот раз не было никаких препятствий при прохождении колонны. (Российскими военными — ред.) обеспечивалась полная безопасность сотрудников международной организации", — сказала она, отметив, что военная полиция РФ стала гарантом безопасной доставки гуманитарного груза ООН в зону деэскалации "Восточная Гута".

По ее словам, российской стороне удалось согласовать с властями Сирии и представителями МККК доставку в этот район пригорода Дамаска 300 тонн гуманитарной помощи — муки, крупы, масла, продуктовых наборов и необходимых медикаментов.

Как сообщалось ранее, в июле в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых были достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в провинции Дамаск.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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