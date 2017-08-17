Министр промышленности Сирии рассказал о восстановлении экономики страны

ДАМАСК, 17 авг – РИА Новости. Открытие в Дамаске международной промышленной выставки после нескольких лет войны означает начало восстановления экономической жизни Сирии, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Ахмад Хамван.

Пятьдесят девятая Международная промышленная выставка открылась в четверг в Дамаске — впервые с начала вооруженного конфликта в стране. Сирийская сторона ожидает, что мероприятие посетят более двух тысяч делегаций из разных стран мира.

По мнению министра, это событие даст старт восстановлению национального производства.

"Возвращение выставки после перерыва на все годы войны означает возвращение жизни на экономические рельсы, что требует мобилизации производственной мощности для запуска процесса восстановления (страны) и национального производства", — сказал Хамван.

Он добавил, что участие в мероприятии работников государственной и частной промышленности говорит о жизнеспособности этого сектора, несмотря на весь вред, причиненный террористами.

"Промышленный сектор посредством своих организаций и компаний предлагает подходящие цены для внутреннего рынка, демонстрируя качество, соответствующее высоким государственным стандартам. Он также создает возможность для экспорта товаров, спрос на которые увеличивается на внутреннем рынке", — отметил министр.

Дамасская международная ярмарка промышленности до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в ближневосточном регионе. В первый раз ее провели в 1954 году, в последний раз — в 2011 году. Теперь сирийские власти намерены вернуть ей былое величие.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>