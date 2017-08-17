Рябков обсудил с послом Сирии диалог по сирийскому "химическому досье"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Сирийской Арабской Республики в России Риядом Хаддадом двустороннее взаимодействие по сирийскому "химическому досье", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждалась проблематика двустороннего взаимодействия по сирийскому "химическому досье". Рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес", — говорится в документе.

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