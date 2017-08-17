Де Мистура оценил первые результаты от введения зон деэскалации в Сирии

ЖЕНЕВА, 17 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал позитивным, по предварительной оценке, создание зон деэскалации в Сирии с точки зрения снижения насилия в стране.
Де Мистура добавил, что его офис готов помогать в организации подобных зон деэскалации.
"С практической точки зрения эффект позитивный. Но надо еще подождать, прежде чем делать глубокий анализ", — добавил спецпосланник ООН.
В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>