Де Мистура оценил первые результаты от введения зон деэскалации в Сирии

ЖЕНЕВА, 17 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал позитивным, по предварительной оценке, создание зон деэскалации в Сирии с точки зрения снижения насилия в стране.

"Мне пока рано говорить о глобальном влиянии на ситуацию зон деэскалации… Любая инициатива по деэскалации, а их уже семь, которая приводит к снижению насилия, что мы наблюдаем, только приветствуется", — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Де Мистура добавил, что его офис готов помогать в организации подобных зон деэскалации.

"С практической точки зрения эффект позитивный. Но надо еще подождать, прежде чем делать глубокий анализ", — добавил спецпосланник ООН.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией.

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